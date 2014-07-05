Грин

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Наш мир
Это конкурс песни,

Без жюри
И с единственной премией —

Радостью оттого, что поешь.

(Эжен Гильвик)



#ISupportPlacidoDomingo


Любимые книги, удивительные находки:
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Мое творчество:
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А ещё  - "...Яркие фонари у подъезда Оперы, ослепительный хрусталь в фойе и свечи рампы - о, это волшебство, это блаженство!"
N

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Грач - птыц романтичный. Он в черном и всегда одинок.
Когда вышагивает под окнами нашего офиса...


Или стоит на бордюре, устремив клюв в пространство.
"...Верни мне край мой одичалый,
Где знал я грезы ранних лет,
Где реву Океана скалы
Шлют свой бестрепетный ответ".

...А может, это два разных грача, кто их разберет . Но оба горррдые и одинокие.

Тем временем я набралась храбрости и распечатала хеллоуинский подарок коллеги. Три недели собиралась:

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Грин

(no subject)

Отчаявшись найти в новом телефоне плеер, установила старый добрый AIMP. Теперь опять завтракаю под музыку.
Мой плеер - кабак на перекрёстке, как в Чеховской пьесе "На большой дороге". Разнородное общество, коротающее ночь у огня. Все ждут, когда закончится гроза, пьют - кто дорогой коньяк, кто дешевое вино - и каждому хочется излить душу:
- Сияла ночь, луной был полон сад...
- Эх, я живу, у нас в дому чаша полная. Даже брюки у меня - и то на молнии. А вина у нас в дому - как из кладязя. А сортир у нас в дому - восемь на десять...
- Помню, помню майский день. Мы купаться с милой шли...
- Она моё сердце разбила навеки, но плакал об этом один только я!
- И вспоминать, что мысли заткнут рот и разум сносит глупости хулу...
- Мне кажется, скоро я это найду, и четкою формулой тьму обведу. И свет мировой, по идее, польётся вольней и живее!
Мышь

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Вчера Мироздание дважды напомнило мне, что я леди. Один раз мамиными устами, когда я уронила чашку на пол и отбила чаше лапу, второй - когда развернула купленные шерстяные колготки и увидела маркировку - "Lady".
Надо упражнения для осанки скачать, что ли...