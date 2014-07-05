Отчаявшись найти в новом телефоне плеер, установила старый добрый AIMP. Теперь опять завтракаю под музыку.

Мой плеер - кабак на перекрёстке, как в Чеховской пьесе "На большой дороге". Разнородное общество, коротающее ночь у огня. Все ждут, когда закончится гроза, пьют - кто дорогой коньяк, кто дешевое вино - и каждому хочется излить душу:

- Сияла ночь, луной был полон сад...

- Эх, я живу, у нас в дому чаша полная. Даже брюки у меня - и то на молнии. А вина у нас в дому - как из кладязя. А сортир у нас в дому - восемь на десять...

- Помню, помню майский день. Мы купаться с милой шли...

- Она моё сердце разбила навеки, но плакал об этом один только я!

- И вспоминать, что мысли заткнут рот и разум сносит глупости хулу...

- Мне кажется, скоро я это найду, и четкою формулой тьму обведу. И свет мировой, по идее, польётся вольней и живее!