(no subject)
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Наш мир —
Это конкурс песни,
Без жюри
И с единственной премией —
Радостью оттого, что поешь.
(Эжен Гильвик)
#ISupportPlacidoDomingo
Любимые книги, удивительные находки:
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Мое творчество:
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А ещё - "...Яркие фонари у подъезда Оперы, ослепительный хрусталь в фойе и свечи рампы - о, это волшебство, это блаженство!"
Это конкурс песни,
Без жюри
И с единственной премией —
Радостью оттого, что поешь.
(Эжен Гильвик)
#ISupportPlacidoDomingo
Любимые книги, удивительные находки:
( Collapse )
( Collapse )
( Collapse )
Мое творчество:
( Collapse )
А ещё - "...Яркие фонари у подъезда Оперы, ослепительный хрусталь в фойе и свечи рампы - о, это волшебство, это блаженство!"